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Siyaset Mansur Yavaş bu kez fena yakalandı
Siyaset

Mansur Yavaş bu kez fena yakalandı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın kurucusu olduğu şirket tarafından 2020 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan 107 Milyonluk ihaleye tepkiler sürerken MHP Genel Başkan Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından Mansur Yavaş'la ilgili bir hatırlatma geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 16:23:00 -
Mansur Yavaş bu kez fena yakalandı

 yeniakit  Ankara 

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; "Avukat vekaletini verseydim para vergiye gidecekti" sözleri yeniden gündemde.

İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın kurucusu olduğu şirket tarafından 2020 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan 107 Milyonluk ihaleye tepkiler sürerken MHP Genel Başkan Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından Mansur Yavaş'la ilgili bir hatırlatma geldi.

Çiçek yaptığı hatırlatmada şu ifadeleri kullandı:

"Avukat vekaletini verseydim para vergiye gidecekti" diyen Mansur Yavaş'a İP Milletvekiline 107 milyon TL ihale vermek etik mi soruyorlar!

Sordukları adamın eski (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) Başkanvekiliyle çevirdikleri dolabın üzerinde dursalar zaten insan içine çıkamazlar!"

MHP Genel Başkan Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek yaptığı hatırlatmanın ardından sözlerin belgesini de paylaştı.

 

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Yorumlar

sefer

inanilmaz bir b.k sarmaci bu zillet ittifaki
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