Mansur Yavaş "batarız, biteriz" diyor ama... Konserden de geri kalmıyor!

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Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi de Kenan Doğulu konseri organize etti. Suya yapılan yüzde 50 indirim ile "batarız, biteriz" naraları atan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaktan da geri kalmadı.

Yavaş yaptığı paylaşımın üstüne açıklama olarak, “Dün akşam Cumhuriyet Bayramı’nı bütün coşkusuyla Kenan Doğulu konseri eşliğinde kutladık. Her köşesinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ayak izlerini taşıyan değerli başkentimizde Cumhuriyet coşkusunu hep yaşatacağız” dedi.