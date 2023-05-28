Mansur Yavaş Ankara'nın başkanı olduğunu hatırladı!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim hezimetinden sonra ilk mesajını paylaştı.
28 Mayıs hezimetinin ardından ilk mesajını paylaşan Mansur Yavaş, Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırladı.
Yavaş mesajında Ankaralılara hizmet sözü vererek şu ifadeleri kullandı:
Aziz milletimiz,
Milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.
Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz.
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Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşehrilerime canıgönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.