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Medya Mansur Yavaş, Akşener'i bakın niçin ziyaret etmiş
Medya

Mansur Yavaş, Akşener'i bakın niçin ziyaret etmiş

Kübra Par, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının alevlendiği bir haftada, önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın söz konusu ziyaretinin pek fazla dile getirilmeyen sebebini köşesine taşıdı. Par, "Yavaş İYİ Parti’ye gitti çünkü; Akşener ile Ümit Özdağ arasındaki gerilimin bir parçası olmak istemedi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 11:46:00 -
Mansur Yavaş, Akşener'i bakın niçin ziyaret etmiş

Kübra Par, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının alevlendiği bir haftada, önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın söz konusu ziyaretinin pek fazla dile getirilmeyen sebebini köşesine taşıdı. Par, "Yavaş İYİ Parti’ye gitti çünkü; Akşener ile Ümit Özdağ arasındaki gerilimin bir parçası olmak istemedi" ifadelerini kullandığı Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"Dünün en önemli gelişmesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesiydi.

Resmi açıklamaya göre Mansur Bey'in ziyaret amacı Mayıs ayı başında yapacağı, görevdeki 3 yılına dair sunuma davette bulunmaktı.

Fakat adaylık tartışmasının alevlendiği bir haftada tek neden bu olamazdı.

Yavaş İYİ Parti’ye gitti çünkü;

Akşener ile Ümit Özdağ arasındaki gerilimin bir parçası olmak istemedi.

Akşener’in zihninde “Özdağ’ın girişimi Yavaş ile danışıklı dövüş mü?” sorusu varsa bu şüpheyi gidermek istedi.

Bu ziyaret ile Yavaş, kendisini ittifakın ortak belediye başkan adayı olarak gösteren Akşener’e bir nevi bağlılığını bildirmiş oldu.

Ardından CHP Genel Başkanı'na giderek ona da hiyerarşi içinde hareket edeceğini hissettirdi.

Aday gösterilir mi belli değil ama Mansur Bey bu şekilde davranarak hem bugünü hem de yarını için son derece akıllıca bir strateji izliyor."

 

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