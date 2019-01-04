"Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası

Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren partiler, bir yandan da seçim anketleri yaptırarak halkın nabzını tutuyor. Hazırlanan anketlerle ilgili son iddiaları köşesine taşıyan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın, AK Parti'nin anketlerinde 8-9 puan önde olduğunu öne sürdü.

"Anketi Mansur Yavaş paylaştı"

Demirağ yazısında, "Mansur Bey'in karargâhı sağlam. Profesyonel ekiplerin yanında gönüllülerden oluşan bir ordu var. Beştepe'nin yaptırdığı son anketi paylaştı bizimle." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin anketlerine önde olduğu iddiası

"12 Ocak itibari ile yapacağı sunumlarla medya ve halkın önüne çıkacak." diyen Demirağ, şöyle devam etti:

"Her gün farklı ilçelerin araştırma raporları geliyor. Tempo yorucu. Geçtiğimiz seçimde "Yavaş gardaşım yavaş" diyen Mansur Bey bu defa hızlı mesafe almış. AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde. Gerçek oranın 12 olduğunda ısrarlı."

2014'te de seçimleri kazanmıştı

2014 senesindeki yerel seçimlerde, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adayı olarak gösterdiği Melih Gökçek karşısına yine CHP'den aday olarak koyulan eski MHP'li Mansur Yavaş, seçim akşamı, "Şu anda yüzde 50’ye yakın oy alıyoruz. Temennimiz en az 51. Bu bilgiyi alan, arada 5-10 puan varmış gibi gösteren tv’ler olduğu müddetçe sandık başındaki arkadaşlarımız dağılsın diye yapıyorlar." açıklamasını yapmıştı.

Gürsel Erol ise, "Ankaralılara müjde vererek başlamak istiyorum. Ankara’yı kazanmış bulunmaktayız. CHP yüzde 49, AKP yüzde 42. Yüzde 7’lik bir oy farkımız var." demişti.

Seçim neticesinde ise, AK Parti'nin adayı Melih Gökçek, yüzde 44,82 alarak başkan seçilmişti.