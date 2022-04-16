Mansur Yavaş açıkladı! Veto edecek
AK Parti grubunun ‘öğrenci abonman ücretlerinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi, aktarmaların önceden olduğu gibi ücretsiz olmasına ilişkin teklifi ABB Meclisi’nde kabul edildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş kararı veto edeceğini açıkladı.
AK Parti grubunun ‘öğrenci abonman ücretlerinin 90 liradan 60 liraya indirilmesi, aktarmaların önceden olduğu gibi ücretsiz olmasına ilişkin teklifi ABB Meclisi’nde kabul edildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş kararı veto edeceğini açıkladı.
ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'ın "Hukuksuz buluyorsanız önergeyi veto mu edeceksiniz?" sorusuna Yavaş, "Belediye Kanunu'nun 62. Maddesi gereğince belediye bütçesine etki edecek aleyhine işletecek önergeleri muhalefet veremez. Kanunda açık hüküm var. İsterseniz bir daha okuyun. Merak etme, veto edeceğim." cevabını verdi.
Ulaşımda indirimi içeren önerge, AK Parti ve MHP'nin "evet" CHP ve İYİ Parti'nin "ret" oyu vermesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.