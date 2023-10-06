Mansur bu kuyruktan öğrenciyi sorumlu tuttu!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk ilçesinde yaşanan otobüs sıkıntısı için öğrencileri suçladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çubuk ilçesinde öğrenci yurdu önündeki otobüs durağında oluşan otobüs sırası yoğunluğu görüntüleri ve yeterli otobüs verilmediği iddialarına ilişkin açıklama geldi.
Otobüs duraklarında uzun kuyrukların oluştuğu ilçede, Mansur Yavaş öğrencileri "ayakta gitmek istememekle" suçladı.
Halbuki ayakta gitmek istememekle suçlanan öğrencilerin otobüs kuyruklarında uzun süre ayakta otobüs bekledikleri gözlendi.
CHP'li Mansur yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk'taki KYK yurdu önünde çekilen görüntülere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Öğrencilerin ayakta gitmek istememesi sebebiyle otobüslerin kapasitesinin yüzde 45’inin boş oluğu görülmektedir. Ulaşım hattının uzun olması sebebiyle EGO Genel Müdürlüğü bölgede sabit denetim görevlileri yetkilendirmiş, öğrencilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için ek seferler koymuştur. video düne aittir. Ek seferler neticesinde okulların açıldığı ilk iki gün yaşanan sorunların haftanın diğer günler yaşanmadığı ve sürecin normalleştiği gözlemlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edecektir.
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