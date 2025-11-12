Mansur bir anıt yapacaktı onu da beceremedi

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) elini attığı her projeyi yüzüne gözüne bulaştırdı. CHP’li Yavaş’ın son olarak Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için Hıdırlıktepe’ye yapmayı planladığı anıt da yapılan onca masrafa rağmen yarım kaldı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Hıdırlıktepe’de yapılan kule ve restorasyon çalışmaları için 2023 fiyatıyla 1 milyar 642 milyon TL harcandığını, güncel değeriyle bu iki kule ve altındaki restorasyon çalışmalarının 2 milyar 200 milyon TL’ye mal olduğuna dikkat çekerek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a tepki göstermiş, “Ne için yapıldı? Buranın ismi 100. Yıl Şükran Anıtı. Ancak bu iki direk Ankaralıya neyi anlatıyor?” sözleriyle skandalı ortaya koymuştu. Hıdırlıktepe’deki skandala ilişkin Akit’e açıklamada bulunan AK Parti ABB Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal, “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı anısına ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş bir anıt projesi yapmak istedi. Proje kapsamında ‘oraya bir anıt yapalım, farklı bir tarz oluşturalım’ dediler. Ama iki yıldır maalesef orası atıl vaziyette. İki direk diktiler. O direklerin maliyeti de oldukça yüksek. Sonra müteahhit’in kaçtığı söylendi. Maalesef Hıdırlıktepe Projesi iki-iki buçuk yıldır atıl vaziyette. Orada ciddi kamu zararı var. Müteahhitler kaçmışlar. Çok ciddi bir zarar söz konusu. CHP’li ABB, bir anıtı bile yapmaktan aciz kalarak yine zarara neden olmuştur” dedi.

“MÜTEAHHİT KAÇMIŞ, ZARAR ÇOK BÜYÜK!”

Hıdırlıktepe’deki skandala ilişkin Akit’e açıklamada bulunan AK Parti ABB Grup Sözcüsü Avukat Fatih Ünal, “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı anısına ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş bir anıt projesi yapmak istedi. Proje kapsamında ‘oraya bir anıt yapalım, farklı bir tarz oluşturalım’ dediler. Ama iki yıldır maalesef orası atıl vaziyette. İki direk diktiler. O direklerin maliyeti de oldukça yüksek. Sonra müteahhitin kaçtığı söylendi. Maalesef Hıdırlıktepe Projesi iki-iki buçuk yıldır atıl vaziyette. Orada ciddi kamu zararı var. Müteahhitler kaçmışlar. Oraya bir park yapılsa, güzel bir seyir terası yapılsa çok daha güzel olurdu. Ama oraya iki direk diktiler ve o direkler çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Tam Hacı Bayram Camisi ve Türbesi’nin karşısındaki tepenin, Ankara Kalesi’nin tarihi hüviyeti içindeki yerin çok daha iyi değerlendirilmesi gerekirdi. Biz daha önce 50’inci Yıl Parkı’nı yapmıştık AK Parti olarak. O parka baksalar, o parkın güzelliğini oraya yansıtsalar çok daha keyifli olabilirdi. Ama maalesef oraya iki tane direk diktirdiler. Müteahhit de kaçmış. Yine çok ciddi zarar söz konusu. Atıl vaziyette kaldı. Anıt olarak yapılması gereken şeyi iki yıldır bitirip hizmete sokamadılar. Ankaralıya hizmet anlamında hiçbir icraatları yok. Eleştiri ve algı konusuna gelince çok iyiler. Ne yollarda, ne metrolarda, ne de bu gibi park ve anıtlarda ciddi bir icraat ortaya koyamadılar. Anıt konusunda çok iddialı olduğunu söyleyen CHP, bu konuda da sınıfta kaldı. Önce oraya Atatürk heykeli yaptırmak istemişler. Ama görüş aldıkları uzmanlar ‘Atatürk heykeli uzaktan gözükmez’ diye görüş belirtince iki tane direk dikip anıt yapalım diye düşünmüşler. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. ANKAPARK’ı bitirdiler. Keçiören’de AK Parti döneminde yapılan Cumhuriyet Kulesi’ni bile çalıştıramadılar. Kendi başladıkları anıtı bitiremiyorlar. CHP Keçiören Belediyesi’nde iş başına gelince içinde dünyanın her yerinden getirilmiş yüzlerce tür balığın ve deniz canlısının yer aldığı, her gün binlerce vatandaşın çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği Deniz Dünyası’nı kapattılar. Oradaki binlerce balık öldü. Çöp çukur çamur diyorlar ya, bunlar çöp çukur çamur, hizmetsizlik ile birlikte bir şehrin nasıl berbat duruma sokulacağını hepimize gösteriyorlar” şeklinde konuştu.

AK PARTİLİ GÖKÇEK SKANDALA BU SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Hıdırlıktepe’de yapılan kule ve restorasyon çalışmaları için 2023 fiyatıyla 1 milyar 642 milyon TL harcandığını, güncel değeriyle bu iki kule ve altındaki restorasyon çalışmalarının 2 milyar 200 milyon TL’ye mal olduğuna dikkat çekerek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a tepki göstermiş, “Ne için yapıldı? Buranın ismi 100. Yıl Şükran Anıtı. Ancak bu iki direk Ankaralıya neyi anlatıyor?” sözleriyle skandalı ortaya koymuştu. Televizyon programında konuya ilişkin görüşlerini aktaran Gökçek, “Ankara’da su yok, trafik kilit, Ankaralılara bunu veriyor. Kulenin ortasından bakıldığında Anıtkabir’in görüleceğini söylüyorlar. Anıtkabir’i görmek için bu iki kuleden mi bakılacak? Bunu söylüyorlar. 30-40 yıl konuşulacak, ben bunu bırakır mıyım, istediğini anlat. 2 milyar 200 milyon TL ile Ankara’da 900 adet 120 metrekarelik konut yapılabilir veya sosyal projelere yönlendirilebilirdi. Ekrem İmamoğlu bizi izliyorsa ‘ben bile böyle bir vurgun yapmadım’ diyerek şok olmuştur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeniakit