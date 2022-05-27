Mansur Ankara’yı satmaya doymuyor

Göreve geldiği günden beri heykellerle, konserlerle ve adrese teslim ihalelerle başkentin kaynaklarını tüketen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin birikimlerini satmaya doymuyor. Aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan ve hizmet dönemini kapatıp, laylaylom belediyeciliği devrini başlatan Yavaş’ın, israflar nedeniyle oluşan bütçe açığını kapatabilmek için belediyeye ait çok sayıda taşınmazı haraç mezat sattığı ortaya çıktı. Daha önce mülkiyeti belediyeye ait onlarca daireyi ve arsayı satan, son olarak geçtiğimiz hafta Dikmen Vadisi’ndeki 31 bin 625 metrekarelik arsa alanını satışı için yandaş gazetelere ilanlar veren Yavaş’ın, şimdi de aralarında konut, dükkân ve arsaların olduğu toplam 69 taşınmazın satışı için ihaleye çıktığı öğrenildi.

Parsel parsel elden çıkarıyor

Mansur Yavaş’ın, CHP’deki yamyamları doyurabilmek için yok pahasına sattığı ya da satışa sunduğu belediyeye ait taşınmazlardan bazıları şöyle... Toplam 76 bin 174 metrekareden oluşan 22 taşınmaz, 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak ihale ile satışa çıkacak. Yine Çankaya İlkbahar Mahallesi Güneypark Konutlarında yer alan 46 konut ve 1 dükkânın satışı için 28-29-30 Haziran tarihlerinde ihaleye çıkacak. Belediyenin bütçesini çarçur eden Yavaş, mali kaynak oluşturmak için daha önce de Çankaya’da bulunan 63 adet konut vasfındaki daireyi ve 4 adet arsayı satışa sundu. Aralarında Orman Çiftliği Mahallesindeki 83 dönüm büyüklüğündeki alanında bulunduğu 203 milyon lira tutarındaki çok sayıda taşınmaz, elden çıkarıldı. Ayrıca toplamda 500 milyon lira değerindeki 216 bin 136 metrekare büyüklüğünde 14 arsayı satışa sundu. Öte yandan, CHP’li yönetimin belediyenin mülkiyetinde olan 114 taşınmazın işgal edilmesine göz yumduğu ve bu işgallerle ilgili hiçbir işlem başlatmayarak Ankaralıların malına sahip çıkmadığı 2020 Sayıştay raporuna yansıdı.

Ankara hizmete hasret kaldı

Başkent’in parsel parsel satmasını Akit’e değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Ercan Kınacı, şunları dile getirdi: “Göreve geldiği günden beri 30-40 milyar TL civarında bir bütçe kullandı. Bunun karşılığına baktığınızda maalesef Ankara hizmete hasret kaldı. Devam eden 3-5 köprünün dışında hiçbir şey yapmadı. Seçim öncesi birçok vaatte bulunarak halkın oyunu aldı fakat bunları unutmuş durumda. Belediye iyi yönetildiğinde Ankara’nın kaynaklarının yeterli olduğunu, bu imkanların halka kullanıldığında birçok hizmeti yapacağını ifade etmişti. Ancak seçildikten sonraki sürece direkt borçlanma talebiyle Meclis’in karşısına çıktı. Bu sözlerini hatırlattığımızda ‘Beni engelliyorlar’ seklinde algı oluşturuyor. Yavaş şu anda hizmet değil algı belediyeciliği yürütüyor. Maalesef ne Yavaş’tan, ne de CHP ve İYİ Parti gruplarından belediyenin paralarının nereye harcandığına dair sorularımıza henüz hiçbir cevap almadık. Biz ne yaptıklarını bilmiyoruz. Yavaş, bu tür arsa ve taşınmaz satışlarıyla ilgili Meclis’ten talepte bulunuyor. Biz de Meclis olarak, olumsuz bir hava oluşmaması düşüncesiyle, ihtiyacı olduğunu ifade ettiği sürece izin veriyoruz. Yavaş ayrıca 3 yılda 3 milyar borçlanma talebiyle gelerek geçmiş yönetimin 25 yılda yaptığı borçlanma rakamına ulaştı ama ortada hizmet de yok.”

Belediye iflas etmiş durumda

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan da, şunları ifade etti: Masur Yavaş, göreve geldiğinde ‘Ankara’nın kaynakları yeterli.’, ‘Yıllık 20 milyar dolar tasarruf sağlayacağız, metroyu da kendi kaynaklarımızla yapacağız’ dedi. Peki, seçimin üzerinden 3 yıl geçtiği halde bir şey yaptı mı? Yapmadı. Hani Ankara’nın kendi gelirleri Ankara’yı ihya ederdi. Hani mal mülk satmaya, arsa satmaya gerek yoktu. ‘Ankara’nın malını mülkünü satmayacağım’ diye açıklamaları var. Şimdi ne yapıyor? Ayda bir kamunun, belediyenin arsalarını, taşınmazlarını satıyor. Peki satıyor da ne yapıyor? Metro mu yapıyor? Yapmadı. ‘3D Organ Merkezi’ kuracağım dedi, kurmadı. ‘Kızılırmak suyunu vermeyeceğim, Ankara’ya yeni su getireceğim’ dedi. Getirmedi. Oran kavşağını 6 ayda bitireceğini söylemişti. Müteahhitler de kaçtı gitti. Bırakın yatırımı, istihdamı, bu sattıkları maaşa bile yetiremiyor. Şu an belediye iflasa gitmiş durumda.”