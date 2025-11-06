Mansur Ankara’yı kasabaya çevirdi

Genç Cumhuriyet’e ideal bir başkent inşa etmek için Almanya’dan Hermann Jansen adlı mimarı getiren Mustafa Kemal’in varisleri olmakla övünen CHP’li yöneticiler, Ankara’yı adeta terk edilmiş bir kasabaya çevirdi. Atatürk’ün vefatının ardından ilk iş olarak Ankara’yı gecekondu çöplüğüne çeviren CHP’nin çapsızlığı, çeyrek asırlık AK Partili Gökçek döneminde elde edilen toparlanmanın ardından başkente yine kâbusu yaşattı. Mansur Yavaş’ın 2019 yılında seçilmesiyle birlikte Ankara’da müthiş bir hizmetsizlik ve başıboşluk yaşanırken, CHP beceriksizliği, Mansur’un yavaşlığıyla bir araya gelince, ulaşım yatırımları durdu. Ankara’nın asırlık parklarında bulunan ağaçlar ve havuzlar kurumaya başladı. Atatürk Bulvarı’ndaki küçük havuzları bile kurutan CHP yönetimi, ANKAPARK, Göksu Park, Altınpark gibi Ankaralıların nefes alması için yapılan büyük projeleri de adeta terk edilmiş bölgelere çevirdi.

Sayıştay’ın 2024 yılı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Denetim Raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ABB’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında soruşturma izni talep ettiği ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı zor duruma sokacak tespitleri ortaya koydu. Mahkemelik olan konser alım ihalelerini de inceleyen Sayıştay, “Kanun hükümlerine aykırı davranışlar kamu kaynaklarında azalmaya sebep olacağı gibi Kanun’un 60’ıncı maddesine göre görevlilerin ceza sorumluluğunu da doğurabilecektir” diyerek ABB’nin usulsüzlüğünü ortaya koydu.

ABB 9 BİN 673 HAK SAHİBİNİN KONUTUNU KAYITLARDA GÖSTERMEDİ!

Sayıştay, ABB tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projelerinin incelenmesi sonucunda ise; “Kurum mülkiyetine geçen taşınmazların ve bunlara ilişkin yükümlülüklerin muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, bu nedenle söz konusu taşınmazların ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer almadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, Yeni Mamak, Dikmen ve Hıdırlıktepe Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında yapılacak konutlardan daire vermek üzere, proje alanı içerisindeki tapuların Kurum adına devralındığı görülmüştür. 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam tutar 20.700.175.900,00 TL’dir. Bu tutar, 9.763 adet konutun karşılığı olup hak sahiplerine henüz teslim edilmemiş konutları içermekte ve bu konutlar için Kurum yükümlülükleri henüz sonlandırılmamıştır. Hak sahiplerine teslim edilmeyen 9.673 adet konut için kurumun kesin olarak yükümlülük altına girdiği yaklaşık 20,7 milyar TL bulunmakta ve bu yükümlülük kapsamında edinilen taşınmazlar mali tablolarda gözükmemektedir. Bu durum mali tablolarda 250 Arazi ve Arsalar ile 499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesaplarının eksik ve hatalı görünmesine sebebiyet vermektedir. Kamu idaresi cevabında, bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli muhasebe kayıtlarının yapıldığı belirtilmişse de söz konusu düzeltmeler 2024 yılı sona erdikten sonra yapıldığı için 2024 yılı mali tablolarının hatalı gösterilmesi engellenememiştir” tespitini yaptı.

Kaynak: Yeniakit