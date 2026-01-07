Mansur Ankara’yı çöle çevirdi! Gece yarısı su kuyruğu

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Ferdi Tayfur’un “Susadım Çeşmeye varmaz olaydım” isimli şarkısı bugünlerde yeniden Ankaralıların dilinde! CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB’nin aylardır arızalar ve beceriksizlik yüzünden düzenli su veremediği Başkentliler, çareyi bu gibi havada gittikleri şehir dışındaki pınarlar ve sebil çeşmelerinden su doldurmakta buldu. Mansur Yavaş ise hala “Basınç düşüklüğü nedeniyle yaşanan su sıkıntısını en kısa sürede çözüme kavuşturacağız” masalları anlatıyor.

MEVCUT SUYU BİLE VEREMİYOR

Yaşanan rezaleti gazetemize değerlendiren AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, mevcut suyu bile vermekten aciz kalan Mansur Yavaş’a tepki göstererek, şunları dile getirdi: “Allah’ın suyu değil mi, sudan para mı alınır diyenlerin, suya en büyük zammı yaptıklarını gördük. Neden bu kadar zam yapıyorsunuz denildiğinde, su yatırımı yapacağız dediler. Şimdi ortada ne somut bir yatırım var, ne su. CHP 7 yıldır Ankara’yı yönetiyor, mazeret üretecek bir durumları da kalmadı. Yatırıma değil, göstermelik işlere ayrılan bütçeler ile Ankara’nın geldiği nokta ortada. Takdir Ankaralıların.”

ASKİ’NİN BAŞINDA BİR FAİZCİ VAR

AK Partili ABB Meclis Üyesi Ahmet Özbek, şunları söyledi: “Bunların en büyük sıkıntısı liyakatsizlik. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay iktisatçı. Yani ömrünü finansçılığa adamış bir adam. Yaptığı en büyük iş de şu; Yurtdışından bunlar kredi çektiler. Polatlı’daki asbestli boru hatlarını değiştireceğiz diye. Krediyi çekince götürüyor parayı yine faizli olarak başka bankaya yatırıyor. Oradan finans geliri elde etmeye çalışıyor. Yani yaptığı iş bu. Aslında adam bir tane hortum ya da musluk değiştirmek nedir bunu bilmiyor. ASKİ’nin önceden bir master plan yapması gerekiyor. İşte üç yıllık, beş yıllık, on yıllık, Ankara’nın planlarını yapması gerekiyor. Kesikköprü hattından gelen su, Melih Bey’in döneminde bir master plandı. Ankara’nın on yıllık suyunu karşılayacak bir master plandı. Yavaş yönetiminde, bunun haricinde bir master plan yapmadılar. Çamlıdere Barajı’ndan su getireceklerini, önlerine DSİ’nin engel çıkardığını söylediler. Halbuki DSİ her zaman bunlara destek oluyor aslında.

Aylardır error veriyor

Mevcut sistem aylardır error vermeye başlamıştı. Hatlar bakımsızlıktan arızalanmaya başladı. Birincisi; bir master plan yapılmadı. Yüksek debide ya da düşük debide geldiğinde yaşanacak olan problemlerle ilgili. İkincisi bakım onarımların düzenli yapılması gerekiyordu. Bunlar ehil firmalara verilmedi. Biz bunları söyledik, ama yapmadılar. Tek yaptıkları şey suya zam yapmak oldu. Yani şu anda yoğun kar ve yağmur yağışlarıyla barajlar dolsa dahi sistemde büyük sıkıntı var. Liyakatsiz ve beceriksiz bir yönetim nedeniyle Ankara’da bu sorunları yaşıyoruz. Büyük talihsizlik.”