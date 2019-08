Manş Denizi'nde gerilim dolu anlar! İngiliz savaş gemisi Rus gemisini takibe aldı

İngiliz Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamada HMS Forth gemisinin, Rus devriye gemisi Vasily Bykov'u Manş Denizi'nden geçerken takibe aldığı belirtildi.



İngiltere, ManşDenizi'nden geçen Rus savaş gemileriyle ilgili endişelerini defalarca dile getirse de, Rusya Savunma Bakanlığı gemilerin bölgeden uluslararası norm ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket ettiğini belirtti.



HMS Forth gemisi komutanı Teğmen Samuel Fields karşılaşmaya ilişkin açıklamasında, ''Özellikle bir süredir meşgul olan HMS Forth gemimimizin kabiliyetlerini test ediyoruz. Yüksek görevler için de mücadele edebilen gemiyi geliştiren şirkete teşekkür ediyorum.'' dedi.



Donanmadan yapılan açıklamada, Vasily Bykov'un daha önce HMS Forth tarafından izmlemeye alındığı belirtildi. HMS Forth, bu yıl FalklandAdalarıDevriyeGemisi olarak HMS Clyde'ın yerini almaya hazırlanıyor. Ancak görevine gidene kadar, güvenliği sağlamak için İngiltere sularında diğer gemilere destek verecek.



Rus gemisi VasilyBykov ise gelişmiş radyo mühendisliği ve sonar sistemlerinin yanı sıra çeşitli silahlar, hava savunma sistemleri ile donatılmış vaziyette.