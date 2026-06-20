  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Bursa'da yakalandı Verdikleri devlet nişanını geri aldılar Rütbelerini söktüler! ‘Türkiye ile bir kitabın iki ucu gibiyiz’ Birleşik Krallık’ın yeni rotası Türkiye İran-ABD müzakerelerini erteleme kararı! Kılıçdaroğlu’na skandal ‘arınma’ sorusu! Gazeteci değil trol ordusu Laikçi seküler yobazların engellemelerine rağmen Kadıköy’ün yeni simgesi olacak İlk kazma vuruldu Akit, Adalar’daki vurgunu ısrarla yazmıştı! Ruhsat ‘basit’ rüşvet büyük İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi! CHP’li Yarkadaş noktayı koydu! ‘Kırılan kapı da yok pencere de!’ Camiye sadece fasıklar karşı çıkar
Dünya Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! ABD ordusu dünyaya duyurdu
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! ABD ordusu dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! ABD ordusu dünyaya duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri ordusundan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine açık" ifadeleri kullanıldı.

ABD ordusu İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatacağı yönündeki açıklamasından kısa süre sonra "boğazın gemi geçişlerine halen açık olduğu" mesajını paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirtti.

İran'ın Boğaz ile ilgili son açıklamasına herhangi bir atıf yapılmayan CENTCOM açıklamasında, 20 Haziran günü itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin artarak sürdüğü belirtildi.

 

Açıklamada, "Bugün, 55 ticari geminin geçişiyle uluslararası su yolundaki güvenli geçiş imkanı korunurken, bu gemiler küresel pazarlara büyük miktarda kargo ve 17 milyon varilden fazla petrol taşıdı." ifadesine yer verildi.

ABD ordusu, bu kapsamda güvenli geçişlerin sürdürülebilmesi için bölgedeki görevine devam ettiğini de açıklamasına ekledi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıklamıştı.

İran-ABD müzakerelerini erteleme kararı!
İran-ABD müzakerelerini erteleme kararı!

Dünya

İran-ABD müzakerelerini erteleme kararı!

Orta Doğu’da yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar
Orta Doğu’da yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar

Dünya

Orta Doğu’da yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar

ABD'nin ihlali sonrası İran dünyaya duyurdu! Yeni Hürmüz Boğazı kararı
ABD'nin ihlali sonrası İran dünyaya duyurdu! Yeni Hürmüz Boğazı kararı

Dünya

ABD'nin ihlali sonrası İran dünyaya duyurdu! Yeni Hürmüz Boğazı kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23