Türkiye’yi yakan Montella topa tutuldu: Fatih Sultan Mehmet örneği dikkat çekti
Spor yazarları, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert sözlerle hedef aldı. A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Paraguay ile karşılaşmıştı. Milliler, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve son maçlar öncesi Dünya Kupası'na veda etmişti. Spor yazarları, faturayı ilk olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya kesti. İşte yazarların yorumları: