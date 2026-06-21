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Spor
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Türkiye’yi yakan Montella topa tutuldu: Fatih Sultan Mehmet örneği dikkat çekti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye’yi yakan Montella topa tutuldu: Fatih Sultan Mehmet örneği dikkat çekti

Spor yazarları, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na vedasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert sözlerle hedef aldı. A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Paraguay ile karşılaşmıştı. Milliler, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve son maçlar öncesi Dünya Kupası'na veda etmişti. Spor yazarları, faturayı ilk olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya kesti. İşte yazarların yorumları:

#1
Foto - Türkiye’yi yakan Montella topa tutuldu: Fatih Sultan Mehmet örneği dikkat çekti

Turgay Demir/Fotomaç: "Tam 24 yıl sonra bir şampiyonaya gitme şansı yakalamışız ama gelin görün ki bir İtalyan'ın inadı uğruna 80 milyonun hevesi kursağında kaldı... Hakan Çalhanoğlu ve Kerem sahada yok gibiydi; tıpkı Avustralya maçında olduğu gibi. Yunus Akgün de onlara keza... Kulübede ise Can Uzun, Deniz ve Orkun bekliyordu. İyi bir teknik adam 46. dakikada Kerem, Yunus ve Hakan'ı çıkarıp, Orkun, Deniz ve Can'ı sahaya sürer ama nerde… 60'ta Can'ı, sonlara doğru da Orkun'u oyuna aldı. Pes!. Yazık… Çok yazık… Aylardır, Kenan, Can ve Deniz'in yerine Kerem, Barış ve Yunus'u tercih eden Montella, belki de futbol tarihimizin en iyi jenerasyonlarından birini heba ediyor, vesselam. Eve gönderdiği Aral'ı ve görmezden geldiği (en iyi ve en hızlı yerli stoperlerden biri olan Emirhan'ı) saymaya bile gerek duymuyorum. Velhasılkelam; Montella doresti dimettert! Yani, Montella istifa…"

#2
Foto - Türkiye’yi yakan Montella topa tutuldu: Fatih Sultan Mehmet örneği dikkat çekti

Levent Tüzemen/Sabah: "Montella'nın ilk maçtaki hatalara rağmen oyun planı ve kadro seçiminde yenilenmeye gitmemesi, İtalyan inatçılığının ve inatlaşmasının bir göstergesiydi. Yapılan değişikliklerin tümü panik hamleleriydi. Roma'ya giderken Hakan Çalhanoğlu'nun 'Gitme bizimle kal, büyük başarılara seninle imza atmak istiyoruz" sözüyle Milli Takım'da göreve devam eden Montella'nın, maalesef zihinsel olarak turnuvaya tam olarak hazırlanmadığını gördük. Çalhanoğlu da ne yazık ki Montella'ya verdiği sözün arkasında duramadı. Milli Takım'ın doymuş değil başarıya aç oyunculardan oluşması gerekir. Ayrıca artık Milli Takım'da paraların, villaların konuşulduğu ortam olmamalıdır. Takımın ruh halini bilmeden hatta 'Amerika'ya neden psikolog götürülmedi' diye hesap sormayan TFF yönetiminin, 'Kupayı alacağız' söylemenin, ne kadar gerçekçilikten uzak bir hayalcilik olduğunu gözlemledik. Sadece Montella bir bedel ödememeli, TFF yönetimi de şapkasını önüne koyup hataların hesabını vermeli, yaşanan başarısızlıklara kader gözüyle bakmamalı."

#3
Foto - Türkiye’yi yakan Montella topa tutuldu: Fatih Sultan Mehmet örneği dikkat çekti

Reha Kapsal/Fotomaç: "Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi için hazırlığı 6 Nisan'da başlayıp 29 Mayıs 1453'te 53 günde gerçekleştirdi. Haliç'e karadan gemileri indirdi. Doğru mesafe ve yerlere koyduğu gibi birçok mükemmel plan, strateji ve kurgu ile bu zaferi kazandı. Peki 3 yıldır takımı çalıştıran, o istediği için lig erken bittiği gibi her şeyin onun istediği şekilde yerine getirdiği bir ortamda, iki maçta bir milli takımın oyun anlayışı, planı, stratejisi ve hiçbir kurgusu olmaz mı? Esas Montella bizlere bunları anlatmalı ve bedeli varsa onu da yerine getirmeli."

#4
Foto - Türkiye’yi yakan Montella topa tutuldu: Fatih Sultan Mehmet örneği dikkat çekti

Cem Dizdar: Bu kupa dolayısıyla marifete, yeteneğe karşı organize savunmanın neler yapabileceğine bir kez daha şahit olduk. Oysa ki kupa başlamadan önce büyük sürpriz yapması beklenen takımların ön sıralarında gelenlerinden biriydi bizimkiler. Ve yine gördük ki rakipler Hakan, Kenan, Arda gibi üst seviye becerilerden nasıl korunacakları dersine biraz da birbirlerinden esinlenerek çalışmıştı. Bizim buradaki “Yetenekliyiz” böbürlenmemizin içinin ne kadar boş olduğunu da bu kez küresel ölçekte bir kez daha deneyimledik. Gelinen noktada bu sonuç nedeniyle “sorumlu” aramak yerine “sorunları” aramayı öncellersek, çözümlere ulaşma konusunda süreyi de kısaltmış oluruz. Yoksa “sorumlu avı”na çıkıp, daha önce yaptıklarımızı tekrarlarsak belki 24 yıl değil ama epeyce bekleriz… (Fanatik)

#5
Foto - Türkiye’yi yakan Montella topa tutuldu: Fatih Sultan Mehmet örneği dikkat çekti

Zeki Uzundurukan: Senin kazanmaya, gol atmaya ihtiyacın var. Golcün kulübede! Bu takıma ne oldu hocam! Sahada ne takım bütünlüğü vardı, ne yardımlaşma, ne de savaş! İki maçı da 'bitse de gitsek' havasında oynadınız! Sonuç mu hocam, elde var sıfır! Sınıfta kaldın hocam! Sayende yastayız hocam! Dünyayı başımıza yıktın hocam! Hayaller finaldi, gerçekler kabus oldu hocam! Bize La Fontaine'den Masallar anlatmayı bırak hocam! Bu başarısızlığın faturası sana çıkar hocam! (Fotomaç)

#6
Foto - Türkiye’yi yakan Montella topa tutuldu: Fatih Sultan Mehmet örneği dikkat çekti

Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Milli Takım'da teknik direktör Montella, oyuncularının mücadelesini beğendiğini belirterek, "Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var. topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi." demişti.

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