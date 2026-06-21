En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?
İran ve ABD arasında yaşanan gerilim her gün farklı boyutlara kazanıyor... Son olarak İran Merkez Hatem’ul Enbiya Karargahı Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı.
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İran ve ABD arasında yaşanan gerilim her gün farklı boyutlara kazanıyor... Son olarak İran Merkez Hatem’ul Enbiya Karargahı Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı.
Yaşanan gelişmelerle gerilimin tırmanmasıyla ülkerin güçleri yeniden gündeme geldi.
2026'DA EN ÇOK SAVAŞ GEMİSİ OLAN ÜLKELER AÇIKLANDI! TÜRKİYE'DE KAÇ TANE VAR? Bu arada en çok savaş gemisine sahip ülkelerin açıklandığı yeni liste, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Listede ülkelerin adları öne çıkarılmasa da, açıklanan kapasite farkları özellikle ABD ve İran arasındaki mevcut gerginlik bağlamında dikkat çekici bir karşılaştırma zemini oluşturdu.
İŞTE 2026'DA EN FAZLA SAVAŞ GEMİSİNE SAHİP ÜLKELER!
JAPONYA
BİRLEŞİK KRALLIK
İSPANYA
YUNANİSTAN
MYANMAR
TÜRKİYE
KOLOMBİYA
GÜNEY KORE
FİNLANDİYA
SRİ LANKA
İTALYA
TAYLAND
KUZEY KORE
ENDONEZYA
HİNDİSTAN
ABD
RUSYA
ÇİN/ kaynak:haber7
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