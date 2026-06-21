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En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

İran ve ABD arasında yaşanan gerilim her gün farklı boyutlara kazanıyor... Son olarak İran Merkez Hatem’ul Enbiya Karargahı Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı.

#1
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

Yaşanan gelişmelerle gerilimin tırmanmasıyla ülkerin güçleri yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

2026'DA EN ÇOK SAVAŞ GEMİSİ OLAN ÜLKELER AÇIKLANDI! TÜRKİYE'DE KAÇ TANE VAR? Bu arada en çok savaş gemisine sahip ülkelerin açıklandığı yeni liste, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Listede ülkelerin adları öne çıkarılmasa da, açıklanan kapasite farkları özellikle ABD ve İran arasındaki mevcut gerginlik bağlamında dikkat çekici bir karşılaştırma zemini oluşturdu.

#3
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

İŞTE 2026'DA EN FAZLA SAVAŞ GEMİSİNE SAHİP ÜLKELER!

#4
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

JAPONYA

#5
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

BİRLEŞİK KRALLIK

#6
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

İSPANYA

#7
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

YUNANİSTAN

#8
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

MYANMAR

#9
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

TÜRKİYE

#10
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

KOLOMBİYA

#11
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

GÜNEY KORE

#12
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

FİNLANDİYA

#13
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

SRİ LANKA

#14
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

İTALYA

#15
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

TAYLAND

#16
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

KUZEY KORE

#17
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

ENDONEZYA

#18
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

HİNDİSTAN

#19
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

ABD

#20
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

RUSYA

#21
Foto - En çok savaş gemisi olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin kaç savaş gemisi var?

ÇİN/ kaynak:haber7

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