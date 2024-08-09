Mankurtagram medyası rezil kepaze oldu! Dijital faşizmin mikrofonluğuna soyunanlara okkalı şamar

Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, İngiltere’deki bıçaklı saldırı sonrasında yayılan yalan haberlerin toplumsal kargaşaya neden olduğunu belirtti. Acar, sosyal medya şirketlerinin dezenformasyona ve nefret suçlarına geçit verdiğini vurguladı. Türkiye’deki Instagram erişim yasağını savunan Acar, bu adımın dijital faşizme karşı bir hukuk mücadelesi olduğunu söyledi. Bedir Acar, sosyal medya platformlarının mankurtlaştırma aracı olarak kullanıldığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

“İngiltere'nin Southport kentinde 17 yaşında bir saldırgan, üç çocuğun öldüğü bıçaklı bir saldırı gerçekleştirdi.

Polis, 18 yaşından küçük olduğu için (Galler doğumlu) saldırganın adını açıklamadı.

Elini çabuk tutan ırkçı İngilizler, daha neyin ne olduğu anlaşılmadan, sosyal medyada yalan bir haber yaydı.

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Yalan habere göre üç çocuğu öldüren saldırgan kaçak bir göçmen ve adı da 'Ali'ydi.

'Ali'den sonrası tufan...

İngiltere'de ortalık karıştı, camilere, Müslümanlara, göçmenlerin kaldığı otellere saldırıldı, olaylar büyüdü, yayıldı, sokaklar ateşe verildi...

İşte, sosyal medya örgütlenmesiyle kitleleri harekete geçirmek bu kadar kolay!

Çünkü gerçekler ortaya çıkana kadar, kartopu gibi büyüyen yalan haber çığ olup çıkıyor.

İngiltere Başbakanı, olan biteni 'aşırı sağ haydutluğu' olarak niteledi.

'Toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyeceğiz' dedi.

İki büyük sosyal medya şirketinin olayları körüklediğini, bunun bir suç olduğunu, hukukun her yerde geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Ne yazık ki günümüzde milyarlarca insanın kullandığı sosyal medyayı yönetenler dijtal bir imparatorluk kurdular ve gerekirse güçlerini 'haydut' gibi kullanmaktan çekinmiyorlar.

Seçmenlerin algısıyla oynamaktan tutun, Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamları karartmaya kadar varıyor iş.

X'in sahibi Elon Musk, 'İngiltere'de iç savaş kaçınılmaz' açıklaması yapıyor.

Sen ben bu yorumu yapsak sadece bir görüşten ibaret kalır ama X'in sahibi Elon Musk gibi 'küresel' bir güç yaptığında işin rengi değişiyor.

Sosyal medya şirketlerini yönetenler durdukları tarafın çıkarlarını gözetecek şekilde dezenformasyona ve nefret suçuna geçit veriyorlar.

Türkiye'de 60 milyon kullanıcısı olan İnstagram'a getirilen erişim yasağı, ülkemizde yayın yapan sosyal medya kuruluşlarını hukuka uygun davranmaya zorlamak için atılmış bir adımdan ibarettir.

Erişim yasağı karşısında içimizden bazıları Türkiye'yi 'üçüncü dünya ülkesine' benzettiler.

Tam tersine, bu direniş, bize 'üçüncü dünya ülkesi' muamelesi yapanlara karşı verilen bir hukuk mücadelesidir.

'Sosyal medya mecralarında işlenecek ve acil önlem alınması gereken suçlara karşı Türkiye'de muhatap olacağımız bir temsilci bulundurun' diyoruz.

Çok şey mi istiyoruz?

Aynı kurumlar, mesela bir temsilci atanması konusunda Avrupa ülkelerinin isteklerini tıpış tıpış yerine getirirken, biz, hakkımızı (çoğu meselede olduğu gibi) söke söke almak zorunda kalıyoruz.

Adam temsilci göndermeye tenezzül etmeyerek sana 'üçüncü dünya ülkesi' muamelesi yapsın, sen de kalk, papağan gibi, dijital faşizmin mikrofonluğuna soyun.

Demek ki sosyal medya mecraları 'mankurtlaştırma aracı' olarak da kullanılıyor.”