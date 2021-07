Manken Tuğba Özay'ın bacak gösterip aldığı çiftliği de mi varmış?

Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen felaket haberiyle sarsıldı. Evrenseki'de başlayan ve Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti.

Yangınlarda şu ana kadar 3 vatandaşımız vefat ederken, büyük yeşil alanlar yok oldu. Sayısız evcil ve yaban hayatı canlısının da telef olduğu acı olayda yüzlerce vatandaşımızın evi ve malı zarar gördü.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda CHP’den milletvekili aday adayı olan ve baldır bacak podyumlara çıkarak cebini dolduran Tuğba Özay'ın bölgede bir evi ve çiftliği olduğu ortaya çıktı.

Bölgede çok sayıda köy yangından büyük zarar görürken, baldır bacak fotoğrafları ile cebini dolduran sosyete mankeni Tuğba Özay, çiftliğinin kurtarılmasıyla ilgili yayınladığı videosunda çağrıda bulundu.

Özay videosunda, "Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz" ifadelerini kullandı.