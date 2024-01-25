Manivela Ventures, İlk Stratejik Yatırımını Turna.com Yaptı

Söz konusu yatırım ile Türkiye’nin köklü seyahat platformu Turna.com’un çoğunluk hissesine sahip olan Manivela Ventures, Turna.com’un uçak bileti alanındaki bilinirliğini otobüs bileti, otel ve araç kiralama alanlarında da genişleterek kullanıcılarının tüm seyahat ihtiyaçlarını tek noktadan zahmetsizce karşılamasını sağlayacak.

2014 yılında Dr. Kadir Kırmızı tarafından kurulan yenilikçi seyahat platformu Turna.com, akıllı uçuş algoritması, banka ve kredi kartı puan kullanımı, koşulsuz bilet iptal hizmeti ile dört farklı dilde kullanıcılarına ayrıcalıklı bir seyahat planlama hizmeti sunuyor.

Web’in yanı sıra iOS ve Android platformunda mobil uygulamalara sahip olan Turna.com, gelişmiş arama teknolojisi ile saniyeler içinde 500’den fazla havayolu firması, 300’den fazla otobüs firması ve binlerce otel arasında karşılaştırma yapabiliyor.

Turna.com’un Kurucu CEO’su olarak görevine devam edecek olan Dr. Kadir Kırmızı, bu stratejik yatırımla ilgili olarak; “Manivela'nın bu yatırımı, şirketimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak. Birlikte, seyahat endüstrisine yenilik getirmeye devam edeceğiz. Manivela Ventures’ın pazarlama gücü ve Turna.com’un yenilikçi seyahat teknolojilerinin sinerjisi ile Türkiye’nin ve bölgenin en önemli seyahat platformlarından biri haline geleceğiz.” yorumunda bulunurken Manivela Ventures’da Girişim İlişkilerinden Sorumlu Yönetici Ortak Fırat Demirel “Turna.com, birçok kez müşteri olarak kullandığımız, küresel salgın döneminde dahi ayakta kalmayı başaran ve bu yıl 10. yaşını dolduracak olan köklü bir girişim. Manivela Ventures olarak hedefimiz bu güçlü markayı bir teknoloji şirketine dönüştürerek daha yukarılara taşımak. Bu yolda bizimle yürüyecek yenilikçi düşünen ve büyük hedefleri olan çalışma arkadaşlarına da kapımız sonuna kadar açık” dedi.

Yakında yenilenen kimliğiyle kullanıcılarını karşılayacak olan Turna.com, kurumsal şirketlere seyahat hizmetlerinde yeni bir deneyim sunmanın yanısıra, yurt dışı açılımı ile öncelikle Avrupa’da bilinen bir oyuncu olmayı hedefliyor.

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Turna.com Hakkında: Turna.com, Dr. Kadir KIRMIZI öncülüğünde uçak bileti karşılaştırma ve satış platformu olarak Kasım 2014'te kuruldu. Hali hazırda mobil uygulamalarıyla otobüs bileti ve otel arama hizmeti de veren Turna.com, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile hazırlanan ve 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışını esas alan Türkiye 100 listesinde, “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketi” seçildi. Özellikle %70'e varan indirimler sunan Akıllı Uçuş algoritması ile öne çıkan Turna.com, bugüne kadar 5 milyondan fazla uçak bileti ve 1 milyonun üzerinde otobüs bileti satışı gerçekleştirdi. Turna.com, 35 çalışanı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta yer alıyor.

Manivela Ventures Hakkında: Türkiye’nin girişim enerjisiyle sinerji oluşturmak üzere yola çıkan Manivela Ventures, girişimlerin başta pazarlama ve iletişim olmak üzere, yönetim, finans, insan kaynakları gibi kritik fonksiyonlarına destek olmak, bu sayede girişimcilerin asıl katma değeri oluşturacakları çekirdek kabiliyetlerine odaklanmalarını sağlamak üzere 2023 yılında kuruldu.