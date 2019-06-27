Manisa’yı seçen Volkswagen gaza basıyor

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin ardından seçimsiz döneme giren Türkiye, uluslararası şirketlerin ilgi odağında. Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 1.3 milyar euroluk dev yatırım için nihai kararını verdi ve yeni üretim üssü olarak Türkiye’yi tercih etti. Volkswagen’in bu kararı ile Türk otomotiv sektöründe son 22 yılın en büyük yatırımın önü açılmış oldu.

5 bin kişilik istihdam sağlayacak

Türkiye’de 4-5 bin kişilik istihdam sağlayacak olan fabrikanın 2022 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Manisa’da inşa edilmesi beklenen fabrikada, Volkswagen Grubu’nun Skoda ve Seat markaları üretilecek. Son yıllarda talebi karşılamakta zorlanan Skoda’ya Volkswagen Grubu yeni fabrika için onay vermişti.

Volkswagen’in yatırım kararında Türkiye’nin otomotiv sektöründeki 50 yıllık tecrübesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Markaların yatırım üssü

Türkiye, halen birçok otomotiv markasının üretim üssü durumunda. Aralarında Renault, Mercedes-Benz, MAN, Anadolu Isuzu, Honda, Hyundai, Toyota ile Temsa gibi önemli otomotiv şirketleri, hafif ticari araçtan, kamyon ve otobüse kadar geniş bir yelpazede üretimini Türkiye’de gerçekleştiriyor.