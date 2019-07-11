0553 313 94 23

Manisa’nın birlikteliği Ankara’ya yansıdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Ankara’da MHP ve AK Partili Milletvekilleriyle buluştu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
Manisa’nın birlikteliği Ankara’ya yansıdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Ankara’da MHP ve AK Partili Milletvekilleriyle buluştu. Manisa’da devam eden ve yapılması planlanan hizmetleri yakından takip eden Manisa heyeti, birlik ve beraberlik tablosu çizdi.


Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte burada MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve Mehmet Ali Özkan’la da buluştu. Başkan Ergün’e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da eşlik etti.Başkan Ergün, Manisa Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile birlikte ilk olarak MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, daha sonra hatıra fotoğrafları çektirildi. Başkan Ergün ve Manisa heyeti daha sonra ise AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur’un makamına konuk oldu. Ankara’daki Manisalı buluşmasında gündem Manisa’da devam eden ve yapılması planlanan hizmetler oldu. Başkan Ergün, Manisa heyetiyle birlikte son olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜBA çalıştay ve paneli sona erdi
    1. TÜBA çalıştay ve paneli sona erdi
    2. Sinema keyfi “Organize İşler”le başladı
    3. İngiliz Müsteşar Eskişehir’de..
    4. İzmir’in 26 mahallesinde muhtarlıklara..
    5. Samandağ’da budanmış ağaç dalları..
    6. Başkan Esen’den hayvancılığa destek..
    7. Nazara karşı yumurta kabuğuyla önlem
    8. 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş..
    9. Isparta’da FETÖ’nün hücre evlerine..
    10. İki Çek turiste karavanları mezar oldu
    11. Bomba iddia! Quaresma, Premier Lig..
    12. Terzi Göletine 4 bin sazan yavrusu..
    13. Başkan Muhittin Böcek,Ümit Uysal’la..
    14. Muhalif Kürtleri ikna çabası! Fransa,..
    15. Türkiye’de bu ismi bir tek o taşıyor!
    16. Kamyonetten düşen sunta yayanın..
    17. Dünya Su Sporları Şampiyonası başlıyor
    18. Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın..
    19. Galatasaray taraftarından protesto
    20. Suriyeli mültecilerden resim sergisi
    21. Kızılay’a ağaç takviyesi
    22. "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim..
    23. Malatya’dan milli takıma sporcu
    24. Linç edilmek istenilen tacizci..
    25. 2019'da 64 sözde üst düzey terörist..
    26. İzmir Tire 529 konutları ne zaman..
    27. Vali Memiş, TİM Başkanı Gülle’ye..
    28. Milletvekili Taşdoğan’dan turizm..
    29. IKBY'de yeni Meclis Başkanı seçildi
    30. Jandarma Genel Komutanı Çetin, Vali..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!