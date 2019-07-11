Manisa’nın birlikteliği Ankara’ya yansıdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Ankara’da MHP ve AK Partili Milletvekilleriyle buluştu. Manisa’da devam eden ve yapılması planlanan hizmetleri yakından takip eden Manisa heyeti, birlik ve beraberlik tablosu çizdi.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte burada MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve Mehmet Ali Özkan’la da buluştu. Başkan Ergün’e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da eşlik etti.Başkan Ergün, Manisa Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile birlikte ilk olarak MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, daha sonra hatıra fotoğrafları çektirildi. Başkan Ergün ve Manisa heyeti daha sonra ise AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur’un makamına konuk oldu. Ankara’daki Manisalı buluşmasında gündem Manisa’da devam eden ve yapılması planlanan hizmetler oldu. Başkan Ergün, Manisa heyetiyle birlikte son olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret etti.