Manisalı nakış eğitmeni, rüyasında gördüğü tasarımı 200 binin üzerinde batışla işledi

Makine nakışı eğitmeni Bilgin Barutçu, Manisa'da sabah namazına yakın gördüğü rüyadaki tasarımı nakış makinesiyle kumaşa geçirdi. Allah, Mescid-i Aksa, Kâbe-i Muazzama ve Muhammed lafızlarının yer aldığı eser, 200 binin üzerinde batışla tamamlandı.

Barutçu, ortaya çıkan tablo için "Hem bir rüyanın hatırası hem kalbimizdekilerin temsili" dedi.

Bit pazarından aldığı çerçeve için rüyasında tasarım gördü

Eserin çıkış noktası, arkadaşlarıyla gittiği bit pazarında gördüğü yaklaşık 1 metrekare büyüklüğündeki bir çerçeve oldu. Çerçeveyi satın alan Barutçu, içine ne yapabileceğini düşündüğü günlerin ardından gördüğü rüyayı şöyle anlattı:

"Birkaç gün sonra sabah namazına yakın rüyamda bu tablonun içine ne yapacağımın tasarımını gördüm. Allah lafzı, Peygamber Efendimizin ilk kıblesi Mescid-i Aksa, ikinci kıblesi ve baki kıblesi Kâbe-i Muazzama ve ardından Muhammed lafzıyla birlikte bu dörtlü tasarımı rüyamda gördüm. Ertesi gün bilgisayarın başına oturdum, desen çizimlerini rüyamdaki gibi yaptım. Tasarımları nasıl oluşturacağımı düşündüm ve parça parça işledim."

Dört tasarım büyük kasnakta işlendi

Dört ayrı tasarımı büyük kasnakta işleyen Barutçu, parçaların her birinin en az 45-50 bin batıştan meydana geldiğini, toplamda ise 200 binin üzerinde batışla eseri tamamladığını söyledi. Parçaları farklı bir nakış tekniğiyle ortadan birleştirdiğini de kaydetti.

Dört lafzın ayrı ayrı nakışlarda sıkça kullanıldığını, aynı eserde bir araya gelmesinin ise farklı bir anlam taşıdığını dile getiren Barutçu, eseri görenlerin tasarımı ve işçiliği takdir ettiğini belirtti. Tablonun kendisi için özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak "Bu benim bir rüyamın hatırası. Ben bunu satmayı düşünmüyorum. Ama isteyen olursa benzerini yapabilirim" diye konuştu.

İlahiyat mezunu Barutçu'nun gönlü 16 yaşında nakışa yöneldi

Barutçu, İlahiyat Fakültesi lisans mezunu. 16 yaşından bu yana gönlünün nakış sanatına yöneldiğini belirten eğitmen, katıldığı eğitimlerin ardından ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde el sanatları öğretmenliği yapan Barutçu, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde çeşitli kurslar verdi.

Bir dönem de Karaağaçlı Mahallesi'nde otizmli ve zihinsel engelli bireylere yönelik hizmet sunan Engelsiz Eğitim Merkezi'nde görev yaptı. Yaklaşık 4 aydır Kurşunluhan'da el ve makine nakışları ile el sanatları alanlarında eğitim veriyor.

Bilgisayarlı nakış makinesiyle farklı desenleri kumaşa işleyebildiğini, portre ve kıyafetler üzerine de çalıştığını anlatan Barutçu, Atatürk portresinin 38 bin, gömlekler üzerine yapılan bazı nakışların ise 30-35 bin batıştan oluşabildiğini söyledi. Batış sayısını makinenin otomatik hesapladığını ifade etti.

Nakışın kalitesi açısından yoğunluk ayarının büyük önem taşıdığını dile getiren Barutçu, şunları söyledi: "Biz sadece batış sıklığını kendimiz ayarlıyoruz. 'Density' dediğimiz bir yoğunluk ayarı var. Eğer çok sık olursa kumaşta büzülme ve yırtılmaya sebep oluyor. O yüzden sıklık-seyreklik ayarı çok önemli. Bu da yılların birikimiyle mümkün oluyor."