Manisalı marangoz kurumuş ağaç dallarından süs eşyaları yapıyor

Uzun yıllar baba mesleği marangozlukla geçimini sağlayan Süleyman Avcı, daha sonra biyolojik ömrünü tamamlamış ağaç kökleri ve dallarına şekil vermeye başladı. Süleyman Avcı'nın yaptığı süs eşyaları ve dekorasyon ürünlerine, yurt dışından da teklif geliyor. Ölü ağaçlara tekrar can veren Avcı'nın yaptığı işler, beğeni topluyor.

Avcı, kendi oluşturduğu "Antik Dekor ve Botanik" adlı iş yerinde üretime başladı. Süs eşyalarının ana malzemeleri ceviz, meşe, kestane, zeytin dalları veya bu ağaçların kökleri. Görselliği veya işlenişi güzel olabilecek her türlü ağaç kökü veya dallardan faydalandığını anlatan Avcı, yaptığı çalışmalar arasında oyuncaklar, tabureler, aynalar, abajurlar, sehpalar ve masaların olduğunu söyledi.

Yaptığı eserlerin çok otantik olduğunu düşünen Avcı, şöyle konuştu:

"Sanat yapmıyorum ama adeta birer sanat eseri ürettiğimi düşünüyorum. İşyerimi ziyarete gelenlerden çok olumlu ve güzel tepkiler alıyorum. Çünkü doğanın bize armağan ettiği bu güzellikleri tekrar işlemeyi seviyorum. Güzel bir eser ortaya çıkartmak için o esere gönlünü vereceksin, sevgini sunacaksın. Ben de bunu yapıyorum."

Yaptığı ürünlere ilgiden memnun olduğunu söyleyen Avcı, "Gerek evler için, gerekse işyerleri için tasarlamaya başladığım dekoratif malzemelere güzel bir ilgi söz konusu. Hatta yurt dışından da talepler gelmeye başladı. Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai'den de dekoratif ürünlerim için talepler var. İnşallah kısa süre içerisinde de yurt dışında satış yapmayı planlıyorum" dedi.

Kaynak: DHA