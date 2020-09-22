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Aktüel Manisalı çiftçinin kulağına giren böcek hastanede çıkarıldı
Aktüel

Manisalı çiftçinin kulağına giren böcek hastanede çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:10:54 -
Manisalı çiftçinin kulağına giren böcek hastanede çıkarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçinin kulağına giren böcek, hastanede operasyonla çıkarıldı.

Poyraz Mahallesi'nde oturan Recep Korkmaz'ın (66) kulağına, incir toplarken uçan bir böcek kaçtı.

Sesler duymaya başlayan Korkmaz, gece uyuyamayınca, kentte bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

Muayenede Korkmaz'ın sol kulağında canlı bir böcek olduğu görüldü. Böcek, Uzman Doktor Muhammet Yeniay tarafından çıkartıldı.

Korkmaz, kulağından çıkan böceğin canlı olmasının şaşkınlığını yaşarken, böcek uçarak uzaklaştı.

Kulağındaki sesler nedeniyle sabaha kadar uyuyamadığını belirten Korkmaz, "Allah'a şükür çıkınca rahatladım." dedi.

Uzman Doktor Muhammet Yeniay ise ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştığını belirtti. Yeniay, böcek çıktıktan sonra hastanın işitme sorununun kalmadığını söyledi.

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