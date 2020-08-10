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Aktüel

Manisa'daki fırtına ve yağmur, bağ alanlarında hasara neden oldu

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen: - "TMO'nun yaş üzüm alımlarına hemen başlamasında yarar var. Tahminen 4 bin ton yaş üzüm güneşin de çıkmasıyla çürümeye başlar"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:49:40 -
Manisa'daki fırtına ve yağmur, bağ alanlarında hasara neden oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın dün akşam fırtına ve sağanağın etkili olduğu Sarıgöl ilçesinde bağ sahalarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, fırtına nedeniyle zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Arıkan, hasar tespitinin en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen de yağışın özellikle Kızılçukur, Dindarlı, Günyaka ve Karacaali mahallelerindeki bağlarda hasara neden olduğunu belirterek, "TMO'nun yaş üzüm alımlarına hemen başlamasında yarar var. Tahminen 4 bin ton yaş üzüm güneşin de çıkmasıyla çürümeye başlar. Çiftçilerin bankalara olan borçlarının da mutlaka yapılandırılmasının istiyoruz." dedi.

Öte yandan Dindarlı Mahallesi'nde yaklaşık 150 yaşında olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı da fırtına nedeniyle devrildi.


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