  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da zehir tacirlerine operasyon
Aktüel

Manisa'da zehir tacirlerine operasyon

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 21:51:00 -
Manisa'da zehir tacirlerine operasyon

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 4 ay süren takip çalışması yaptı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.B.(26), M.B.(37), M.K.(56), R.S.(51), Ü.U.(41), A.Y.(19), E.E.T.(17) gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, çeşitli miktarda ve gramda metamfetamin, esrar, sentetik ecza, tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamsiyi kılçığıyla yerseniz bakın ne oluyor! Uzman önerisi
Aktüel

Hamsiyi kılçığıyla yerseniz bakın ne oluyor! Uzman önerisi

En çok Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de bulunan hamsi, tuzlu su balığıdır. Türkiye’nin her bölgesinde severek tüketilmesine rağmen Karadeniz..
“Sizleri masada değil tarlada görmek istiyorum”
Ekonomi

“Sizleri masada değil tarlada görmek istiyorum”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığına bağlı 81 il müdürüyle yaptığı toplantıda, “Bizim işimiz saha, gücümüz saha. Sizi masada ..
İmzalar atıldı! Türkiye'nin yeni turbojet motoru geliyor
Teknoloji

İmzalar atıldı! Türkiye'nin yeni turbojet motoru geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kale Arge arasında Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için sözleşme imzaları atıldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay