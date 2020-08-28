Manisa'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il genelinde yapılan düğün, nişan ve sünnet gibi toplu etkinliklerin tamamının kamera kaydının alınmasına ve aşure hayırlarının sadece belediyelerin belirlediği yerlerde ve zamanda hijyenik koşullarda yapılmasına karar verildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, Manisa'da Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla yeni tedbirler aldı.

Buna göre, il genelinde düğün, kına, sünnet ve nişan gibi etkinliklerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanması ve takip edilebilmesi için etkinlik sahiplerinden, etkinliğin başlangıcından bitimine kadar tüm etkinliği içeren kamera kaydının yapılması ve istenildiğinde ilgili birimlere sunulması hususunda taahhüt alınmasına karar verildi.

Ayrıca hicri takvime göre muharrem ayının gelmesi dolayısıyla il genelinde yapılan aşure hayırlarının dağıtımının sadece belediyelerin göstereceği yer ve zamanda maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının tedbirleri alınmak koşuluyla yapılması karalaştırıldı.

Açıklamada yeni alınan tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılacağı belirtildi.



