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Manisa’da yaşam tüneli uygulaması başladı

Manisa’da uygulanmaya başlanan ’Yaşam Tüneli’ projesini inceleyen Manisa Valisi Ahmet Deniz, vatandaşlarla da sohbet etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 22:23
Manisa’da yaşam tüneli uygulaması başladı

Manisa’da uygulanmaya başlanan ’Yaşam Tüneli’ projesini inceleyen Manisa Valisi Ahmet Deniz, vatandaşlarla da sohbet etti.


Trafik kazasına neden olan kural ihlallerini azaltmak ve araç sürücülerini uygulamalı olarak bilinçlendirmek amacıyla, şehiriçi ve şehirler arası yolların güvenli araç durdurmaya elverişli bölgelerinde kurulması planlanan yaşam tüneli, İl Emniyet Müdürlüğünce Akhisar Manisa güzergahı üzerinde bulunan Karayolları Denetleme İstasyonunda kuruldu. Yaşam Tünelinde, kısa bir çay molasında video ve görseller ile sürücülerin bilgilendirildiği faaliyette çocuklara da yolda karşılaştıkları hatalı sürücüleri ve aile fertlerini trafikte uyarmaları için kırmızı düdük dağıtıldı.


Trafik ekiplerince uygulama sırasında durdurulan araç sürücüsü ve yolcular ile sohbet eden Vali Ahmet Deniz sürücülerden sevdiklerine sağa salim ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymalarını istedi. Araçlarda bulunan çocuklardan da araca bindiklerinde emniyet kemerini takarken çekilmiş videoları ile #kemerinsesgetirsin farkındalık projesine katılmalarını isteyen Vali Deniz, minik yolculara kırmızı düdük ve tatilde okumaları için kitap hediye etti.


Yaşam Tünelinde mola veren sürücüler, İçişleri Bakanlığınca trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak için başlatılan projelerin çok güzel olduğunu belirterek, Emniyet ve Jandarma ekiplerince Manisa’da yapılan uygulamalar için Vali Ahmet Deniz’e teşekkür ettiler.


Bayram öncesi trafik kontrol ve tedbirlerinin Jandarma ve Emniyet trafik ekiplerince artırıldığını, kazalarda yaşanan ölüm ve yaralanmaların sebebinin çoğunlukla emniyet kemerini takmamaktan kaynaklandığını ifade eden Vali Ahmet Deniz, “Vatandaşlarımızın bayramlarının acıya dönüşmemesini bayram tadında bir bayram yaşamalarını istiyoruz. Bu yüzden bütün sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.


Yaşam Tünellerinin amacına da değinen Vali Deniz ”Yaşam tünellerinde, kısa videolar ve bilgilendirmeler yaparak sürücülerimizde bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Yaşam tünelinde de yorgun vatandaşlarımızı birkaç dakika dinlendirip, çay, kahve ikram ediyor hayırlı yolculular diliyoruz. Trafik kazalarının, trafik kazası sebebiyle ölümlerin hiç olmadığı bir bayram diliyoruz” dedi.


İçişleri Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında, araçtaki yolcuların emniyet kemerlerini takarken çekilmişvideolarını 31 Ağustos tarihine kadar #KemerinSesGetirsin etiketiyle paylaşan ve en çok beğeni alan paylaşım sahibi 100 kişiye scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:23
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