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Gündem Manisa'da yangın! 6 kişi dumandan etkilendi
Gündem

Manisa'da yangın! 6 kişi dumandan etkilendi

Manisa'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 15:28:00 -
Manisa'da yangın! 6 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İşçiler Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Erdal Ege Ç. (3), Tuğçe Nur Ç. (25), Kuzey Ç. (4), Gökhan Ç. (26), Abdil T. (70) ile Raziye T. (68) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

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