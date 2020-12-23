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Aktüel Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:11:27 -
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda takip edilen bir otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçtaki aramalarda 60 gram metamfetamin ile 15 gram esrar ele geçirildi, otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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