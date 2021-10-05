  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan skandal Türkiye paylaşımı! "2023’te Erdoğan kaybedince Kılıçdaroğlu’ndan onların yargılanıp teslim edilmesini isteyeceğiz"

CHP, elektrik dağıtım şirketlerine çalışıyor

Azerbaycan ve Türkiye'yi tehdit eden İran'a şok! Bir ülke resmen kapattı

İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

Sigara fiyatlarına bir zam daha!

Atina'da büyük şok! "Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor"

Bahçeli'den yeni yasama yılı mesajı: Çok sayıda adım ve kararımız olacaktır

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ‘savaş başladı’ diyerek açıkladı: İnternet kesintisinin arkasında onlar var

Ekrem kuyrukları hortlattı

CHP’nin raporundan skandal çıktı! HDP’nin talebi eyaletleştirme ve yerel vergi detayı dikkat çekti
Yerel Manisa'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklamalar var
Yerel

Manisa'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklamalar var

Manisa'nın Yunusemre, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 16:04:00 -
Manisa'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklamalar var

Valiliğin açıklamasına göre, Yunusemre ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobildeki aramada 52 gram metamfetamin, 30 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta da 115 gram metamfetamin bulundu, gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 350 gram esrar, 50 uyuşturucu hap, 35 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, hassas terazi, 12 litre sahte içki, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay