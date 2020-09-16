  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:32:13 -
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 bin 234 kök Hint keneviri ile 56 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 8 Eylül'de Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi Tekeli mezrasında düzenledikleri operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanan S.T. (51) ile oğlu İ.T'nin (31) bölgedeki 4 farklı noktaya daha Hint keneviri ektiği belirlendi.

Söz konusu bölgelerde arama yapan ekipler, 8 bin 234 kök Hint keneviri ile 56 kilogram kubar esrar buldu. Kenevirleri sulamada kullanılan römork ile su motoruna da el konuldu.

Akgedik Mahallesi yakınlarındaki Tekeli mezrasında 8 Eylül'de yapılan aramalarda 22 bin 345 kök Hint keneviri, 65 kilogram kubar esrar, 5 hassas terazi, 12 av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait mermi ve kartuşlar, 2 kilogram barut, 4 telsiz ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 170 bin lira ele geçirilmişti.

Aralarında S.T. ve İ.T'nin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sevk edildikleri adliyede çıkarldıkları mahkemede S.T. ve İ.T. tutuklanmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Gündem

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video

Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ede..
Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma
Gündem

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma

Türkiye ve Libya arasında yeni bir mutabakat anlaşması sağlandı. Anlaşma onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı