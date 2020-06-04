  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:37:15 -
Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde alışverişi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahsın araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3.54 gram metamfetamin maddesi, 17 adet Neurontin isimli uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, ele geçirildi. 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 2 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı