Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde alışverişi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahsın araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3.54 gram metamfetamin maddesi, 17 adet Neurontin isimli uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, ele geçirildi. 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 2 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.