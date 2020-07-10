  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da uçurumdan nehre yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu

Emniyet kemeri takılı olan kadın sürücü, yaklaşık 70 metrelik uçurumdan nehre düşen otomobilin içinden hafif yaralı olarak çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:01:23 -
Manisa'da uçurumdan nehre yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 70 metrelik uçurumdan Gediz Nehrine yuvarlanan otomobilin sürücüsü, yaralı olarak kurtarıldı.

Zirai ilaç satışı için gittiği Uşak'tan dönen Sema Döngel'in (52) kullandığı 45 ABL 522 plakalı otomobil, Yurtbaşı Mahallesinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

Takla atarak yaklaşık 70 metrelik uçurumdan Gediz Nehri'ne düşen otomobilin bir bölümü suya gömüldü.

Çevredekilerin yardıma koştuğu Döngel, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Emniyet kemerinin takılı olduğu görülen Döngel, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sema Döngel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda çarpmaya bağlı ezikler bulunduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı