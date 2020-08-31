Manisa'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde traktörle hafif ticari aracın karşılaştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.K'nin kullandığı 45 C 8797 plakalı saman yüklü traktör ile B.S'nin kullandığı 45 EC 139 plakalı hafif ticari araç Manisa-Turgutlu Çevre Yolu'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi, römorktaki samanların yola saçılması sonucu yolun Turgutlu yönü trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan yol, devrilen traktörün çekilmesi ve saman balyalarının temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.