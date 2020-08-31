  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Manisa'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:47:03 -
Manisa'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde traktörle hafif ticari aracın karşılaştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.K'nin kullandığı 45 C 8797 plakalı saman yüklü traktör ile B.S'nin kullandığı 45 EC 139 plakalı hafif ticari araç Manisa-Turgutlu Çevre Yolu'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi, römorktaki samanların yola saçılması sonucu yolun Turgutlu yönü trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan yol, devrilen traktörün çekilmesi ve saman balyalarının temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı
Gündem

Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı

Sivil kıyafetle denetime çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hastanelerde incelemelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı