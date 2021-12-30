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Yerel Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Yerel

Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2021-12-30 20:26:00 -
Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi'nde, O.N.U (43) idaresindeki 45 S 3232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı

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