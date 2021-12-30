Manisa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Manisa'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi'nde, O.N.U (43) idaresindeki 45 S 3232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı