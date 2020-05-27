  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:07:50 -
Manisa'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Turgutlu'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Yiğitler Mahallesi Akın Sokak'ta Aydın Kuru'nun (29) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında olayın zanlısı olarak Hüseyin Ö. (34) gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Ö. ile Aydın Kuru arasında dün yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada Aydın Kuru bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın Kuru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlı olay yerinden kaçmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı