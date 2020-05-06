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Aktüel

Manisa'da tarlaya devrilen otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:30:01 -
Manisa'da tarlaya devrilen otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Mehmet T'nin (54) kullandığı 45 HK 469 plakalı otomobil, Mevlütlü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Mehmet T. ile yanındaki Ali E. (36) devrilen otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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