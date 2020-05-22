  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

Yalçın Topçu: Aliya İzzetbegoviç sadece ümmet için değil, bütün iyi insanlar için rol model bir şahsiyettir

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı
için kalan
Aktüel

Manisa'da tabelaya çarpan otomobilde bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:20:26 -
Manisa'da tabelaya çarpan otomobilde bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selim Bilgir'in (46) kullandığı 45 AU 407 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar yolu Selimşahlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonun tabelasına çarptı.

İstasyondakilerin çağrısıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen araç sürücüsü Bilgir ile araçtaki yolcular Hüseyin Demir (42) ve Servet Dumlu (48) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Selim Bilgir, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı