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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 239 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:38:29 -
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 239 kişiye ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 239 kişiye 313 bin lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile 17 ilçede denetim yaptı.

Kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 239 kişiye 313 bin 544 lira ceza uygulandı.

Bu kişilerden 6'sı hakkında adli işlem de başlatıldı.

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