  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'de otomotiv sektörü üretime başladı

Nihat Doğan HDP'li belediyelere kayyım ataması ile ilgili ne söyledi? Nihat Doğan kimdir?

İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

Bayram namazı tek kılınır mı? Bayram namazı evde nasıl kılınır?

EBA TV dersleri devam edecek mi?
için kalan
Aktüel

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 199 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-19 03:40:25 -
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 199 kişiye ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 199 kişiye 256 bin lira ceza kesildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 199 kişiye 256 bin 494 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı