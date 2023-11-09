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Yerel Manisa'da seyyar sahte dişçilere suçüstü
Yerel

Manisa'da seyyar sahte dişçilere suçüstü

Yeniakit Publisher
2023-11-09 09:33:00 -
Manisa'da seyyar sahte dişçilere suçüstü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve seyyar olarak diş muayenesi yapan diplomasız 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve seyyar olarak diş muayenesi yapan diplomasız 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Alaşehir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kendilerini diş hekimi olarak tanıtan 2 kişinin mahallede seyyar olarak diş çekimi ve muayene işlemleri yaptığını tespit etti. Şahıslara operasyon düzenleyen jandarma ekipleri sahte dişçileri Kavaklıdere Mahallesi'nde suçüstü yakaladı. Şahıslar hakkında tıp hizmetlerini düzenleyen 1219 Sayılı Kanun kapsamında "Diplomasız Hekimlik Yapmak Suçu"ndan adli tahkikat başlatıldı.

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