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Kobi Manisa’da sanayi yatırımı hızlanıyor!
Kobi

Manisa’da sanayi yatırımı hızlanıyor!

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Manisa’da sanayi yatırımı hızlanıyor!

Manisa Muradiye OSB Uzunburun Genişleme Alanı’nda 1.etap tahsislerinde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

Manisa Muradiye OSB Uzunburun Genişleme Alanı’nda yatırım süreci somut adımlarla başlıyor. Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uzunburun Genişleme Alanı’nda yatırım süreci hız kazanırken, bölgede kurulacak ilk fabrikanın temelinin Temmuz ayının ilk haftasında atılacağı açıklandı. Birinci etap tahsis çalışmalarında doluluk oranının yüzde 80’e ulaşması, bölgenin yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ortaya koydu.

 

Muradiye OSB’nin üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Uzunburun Genişleme Alanı, sanayi yatırımlarının yeni merkezi olmaya hazırlanıyor. Birinci etapta yer alan sanayi parsellerinin büyük bölümünün tahsis edilmesiyle birlikte bölgede somut yatırım süreci de başladı. İlk fabrikanın temelinin atılması, Uzunburun’un üretime geçiş yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

 

Yatırımcılarla görüşmeler sürüyor

Uzunburun Genişleme Alanı’nda uzun vadede 200’den fazla firmanın faaliyet göstermesi ve 12 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Bugüne kadar 400 bin metrekarenin üzerinde sanayi alanının tahsisi gerçekleştirilirken, kalan parseller için yatırımcı görüşmelerinin sürdüğü bildirildi.

 

Bölgede büyük ölçekli sanayi yatırımlarının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik küçük sanayi sitesi projeleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Farklı ölçeklerdeki yatırımcılara sunduğu imkanlarla Uzunburun’un, Manisa’nın sanayi altyapısını güçlendiren ve bölgesel kalkınmayı destekleyen önemli bir üretim üssü haline gelmesi amaçlanıyor.

 

“Üretim ve istihdam kapasitesi artacak”

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, yatırım sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "Uzunburun Genişleme Alanı’nda birinci etap tahsislerimizin yaklaşık yüzde 80’ini tamamlamış durumdayız. Yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun ediyor. Temmuz ayında ilk fabrikanın temelini atarak bölgede üretim sürecinin başlangıcına tanıklık edeceğiz. Uzunburun’u sürdürülebilir üretim anlayışını merkeze alan, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli yatırımların yer aldığı örnek bir sanayi ekosistemi olarak planlıyoruz. İlk yatırımların hayata geçmesiyle birlikte bölgenin üretim ve istihdam kapasitesi hızla artacaktır." dedi.

 

Çevreci üretim anlayışıyla inşa edilecek fabrikanın temel atma töreninin ardından bölgede yeni yatırımların da peş peşe başlaması bekleniyor.

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