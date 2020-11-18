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Yerel Manisa’da sağlam baskın! 4 bin 571 tane malı patlattılar
Yerel

Manisa’da sağlam baskın! 4 bin 571 tane malı patlattılar

Manisa'da bir otomobilde 4 bin 571 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:57:00 -
Manisa’da sağlam baskın! 4 bin 571 tane malı patlattılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 571 uyuşturucu hap bulundu.

 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yunusemre ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada 4 bin 571 uyuşturucu hap, 1,92 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki iki şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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