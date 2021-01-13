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Gündem Manisa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Gündem

Manisa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına Manisa’da cadde ve sokakları göle çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 03:41:00 -
Manisa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Uzun zamandır yağmura hasret kalan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan Manisa’da gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Fırtınayla birlikte kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü, rögarlar taştı.

Bazı evlerin bodrum katlarına su basarken, adeta göle dönen yollarda da sürücüler zor anlar yaşadı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye işlemlerini aralıksız sürdürürken, yollarda mahsur kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı. Aracında mahsur kalan sürücülerden Erdal Eroğlu, "Hastaneden geliyorduk, maalesef yolda kaldık. Şu an aracım çalışmıyor. Çekici çağırdık, birazdan gelecek. Su aracın yarısına kadar geldi, mağduruz" dedi.

Evine su basan bir diğer vatandaş ise işten gelip evinde uyuduğu sırada su baskınıyla karşılaştığını belirterek, üçüncü kez aynı sıkıntıyı yaşadığını ve maddi olarak mağdur olduklarını dile getirdi. Öte yandan gök gürültülü sağanak yağışın gece boyunca etkili olması bekleniyor.

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