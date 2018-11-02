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Manisa'da polisi vuran zanlı cezaevine gönderildi

Eve baskın yaparak babayı öldüren, oğlunu ağır yaralayan ve ardından kendisini yakalamak isteyen polis memurunu da ağır yaralayan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

02 Kasım 2018 Cuma 20:25
Manisa'da polisi vuran zanlı cezaevine gönderildi

Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi 138 Sokak’ta dün saat gece saatlerinde meydana gelen olayda, baba Halil Çelik ve oğlu Ramazan Çelik’in evlerine giderek silahla saldıran ve baba Halil Çelik’in ölümüne, oğlu Ramazan Çelik’in de ağır yaralanmasına sebep olan cinayet zanlısı Volkan Yılmaz (26), olayın ardından saklandığı barakaya kendisini yakalamak için gelen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Süleyman Yapıcı ile girdiği arbede esnasında polis memurunu da silahla ateş ederek ağır yaralamıştı. Polis memuru ile girdiği arbedenin ardından bacağından vurularak yakalanan cinayet zanlısı Volkan Yılmaz (26), Kula Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kula İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Cinayet zanlısı Yılmaz, burada yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak için geniş güvenlik önemleri altında Kula Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. Zanlının mahkemeye çıkarılmasında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:25
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