THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Durmuş Ali Kamalı (60) boğuldu, 2 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2018 Salı 17:07
Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Sarıbey Yolu Alacalı Mevkii'nde meydana geldi. Turgutlu ilçe merkezinden kırsal Sarıbey Mahallesi'ndeki üzüm bağını kontrole giden Durmuş Ali Kamalı, yönetimindeki 45 E 2919 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi. Devrilen otomobilde bulunan ve yaralanan Ali Ece (47) ile İlter Çakır (54), araçtan çıkarak kurtuldu. Ancak sürücü Kamalı ise boğuldu.

Olay yerine gelen AKS, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, sürücü Kamalı'nın cesedi araçtan çıkarıldı. Yaralılar ise ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamalı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:07
  1. İzmir
  2. manisa
  3. turgutlu
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    1. İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    2. İYİ Parti'de olaylar böyle başladı
    3. Pencerenizin önüne sirke dökerseniz...
    4. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    5. Yunanistan'daki faciada yürek burkan..
    6. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    7. HDP'li terörist çizmeyi aştı!..
    8. Lamborghini araçlarını geri çağıracak!
    9. Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda..
    10. İşlenmiş et zararlı mı?
    11. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    12. Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kadıköy..
    13. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    14. Bitki çaylarını tüketirken nelere..
    15. Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara..
    16. Yunanistan'daki faciadan acı haber geldi
    17. Fabri resmen imzaladı! İşte..
    18. Elma sirkesinin inanılmaz faydaları
    19. FETÖ'den büyük vurgun! Somali'de..
    20. İstanbul'da gündüz geceye döndü!
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!