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Aktüel

Manisa'da orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 21:09:25 -
Manisa'da orman yangını çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Küçük Güney Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, 1 amfibik uçak, 6 yangın söndürme helikopteri, 45 arazöz ve 20 su tankeri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Soma Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü itfaiye ekipleri de destek veriyor.

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