  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Manisa'da orman yangını! 8 saattir sürüyor
Yaşam

Manisa'da orman yangını! 8 saattir sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-08-10 23:10:00 -
Manisa'da orman yangını! 8 saattir sürüyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. 8’inci saate girilen söndüme çalışmalarında gece görüşlü 2 helikopter de kullanılıyor.

Çelikli Mahallesi mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına 5 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahaleye başlanmıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Çukuroba ve Yeni Pazar mahallelerine ulaştı. Havanın kararmasının ardından bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. 8 saattir süren yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği bölgede her iki mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23