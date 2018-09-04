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Manisa'da narkotik köpekleriyle baskın! 4 kişi gözaltına alındı

Manisa'da 'Vicdan' ve 'Volta' isimli narkotik köpekleriyle 4 ayrı adrese yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda ruhsatsız av tüfeği ve esrar maddesi ele geçirildi.

04 Eylül 2018 Salı 17:45
Manisa'da narkotik köpekleriyle baskın! 4 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarma tarafından 4 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde ruhsatsız av tüfeği ve esrar maddesi ele geçirildi.

NARKOTİK KÖPEKLERDEN YARARLANILDI

Uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonrası Sarıgöl'de daha önce belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Manisa İl Jandarma Komutanlığına bünyesinde bulunan "Vicdan’’ ve’’ Volta’’ isimli narkotik köpeklerinden de yararlanıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 335 gram esrar maddesi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, evlerde bulunan V.Ç., K,Ç., M.D. ve A.Y. isimli şahıslar jandarmada tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:45
  1. Manisa İl Jandarma Komutanlığı
  2. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı
  3. narkotik köpekler

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