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Manisa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:18:36 -
Manisa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Gacar'ın (50) kullandığı 45 RA 9496 plakalı motosiklet, Zaferiye Mahallesi'ndeki Hisarkapı Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Coruk’a (23) çarptı.

Kazada, başında kask olmadığı kaydedilen motosiklet sürücüsü Hüseyin Gacar ile yaya Kübra Coruk yaralandı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Gacar, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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